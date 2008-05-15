Лідер Руха звернувся до СБУ і Генпрокуратури з приводу заяв Лужкова

Лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК звернувся до СБУ і Генеральної прокуратури стосовно заяв мера Москви Юрія ЛУЖКОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НРУ, депутатське звернення було надіслане в.о. голови Служби безпеки України Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ та генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ у зв’язку з подією, яка відбулася 11 травня у Севастополі під час святкування 225-ї річниці Чорноморського флоту Російської Федерації.

Головною метою звернення є прохання перевірити заяви Ю.ЛУЖКОВА правоохоронними органами України та порушення кримінальної справи, в рамках якої розслідувати обставини, що можуть свідчити про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні Б.ТАРАСЮК наголосив, що «заява, виголошена мером міста Москви ЛУЖКОВИМ Юрієм Михайловичем, зміст якої суперечить українському законодавству, є посяганням на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави та містить ознаки злочину, передбаченого частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України».

На думку народного депутата, «беззаперечним фактом історичної належності міста Севастополь Україні є закони Української РСР про державний бюджет на відповідні роки. В рамках кожного з цих законів статті доходів та видатків по місту Севастополь закріплювались окремим рядком на рівні з містом Київ та іншими областями Української РСР, на відміну від законів про бюджет РРФСР».

Крім того, «після розпаду Союзу РСР, наша держава, згідно із Законом «Про правонаступництво України», стала спадкоємницею Української РСР. Відповідно до статті 5 зазначеного Закону державний кордон Союзу РСР, що відмежовував територію України від інших держав, та кордон між Українською РСР і Білоруською РСР, РРФСР, Республікою Молдова за станом на 16 липня 1990 року став державним кордоном України».

«Згодом, - йдеться у зверненні, - на рівні міждержавних угод між країнами-засновницями СНД було закріплено положення про територіальну цілісність і недоторканність існуючих кордонів кожної з них, відповідно до адміністративно-територіального поділу СРСР».

Б.ТАРАСЮК також нагадав, що «державні кордони України, разом з містом Севастополь, були визнані також Радою Безпеки ООН, яка 20 липня 1993 року у зв’язку із провокаційним актом парламенту Російської Федерації від 9 липня 1993 року, консенсусом прийняла рішення про те, що зазіхання на статус міста Севастополь суперечить двостороннім угодам між Україною і Російською Федерацією, а також принципам і цілям Статуту ООН. Як наслідок, такі дії не мають жодної юридичної сили. Таким чином, міжнародна спільнота вже давно визначилася зі статусом міста Севастополь».

«Заяви пана ЛУЖКОВА суперечать не тільки нормам міжнародного права, але й порушують національне законодавство України», - резюмував лідер НРУ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 12 травня заборонила меру Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну через його вислови щодо Севастополя. 11 травня у Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя залишилося невирішеним, і Росія це питання вирішуватиме на користь свого ”державного права”.