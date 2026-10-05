Революційний літак X-59 встановив для себе новий абсолютний рекорд швидкості

X-59 покликаний довести можливість літати швидше за швидкість звуку без створення потужного звукового удару.

Американський експериментальний літак Lockheed Martin X-59 QueSST встановив для себе новий рекорд максимальної швидкості. Під час одного з нещодавніх польотів він розігнався до 1,53 Маха (приблизно 1625 км/год), повідомляє NASA.

Це найвища швидкість X-59 на сьогодні. Загалом QueSST провів найнасиченіший тиждень випробувань, встановивши не лише рекорд швидкості, а й рекорд за кількістю виконаних польотів.

X-59 розпочав випробування двома польотами 22 вересня. 24 та 25 вересня він також виконував по два польоти на день – отже, загалом здійснив шість польотів. Після насиченого тижня загальна кількість випробувальних польотів X-59 досягла 38.

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Літак отримав заслужений відпочинок і перейшов до планового технічного обслуговування, яке має тривати близько трьох тижнів. Після завершення обслуговування X-59 пройде планову перевірку систем. Потім команда планує повернути QueSST у небо та відновити інтенсивний графік випробувальних польотів.

Довідка УНІАН. X-59 створили для того, щоб довести, що надзвукові польоти можуть відбуватися без звукового удару. Йдеться про потужну акустичну хвилю, яка виникає, коли літальний апарат перевищує швидкість звуку.

Саме через цей ефект протягом десятиліть діють обмеження на комерційні надзвукові польоти над суходолом. Розробники X-59 розраховують, що завдяки особливій аеродинамічній формі літака різкий звуковий удар вдасться замінити значно тихішим акустичним ефектом.

Однією з ключових особливостей X-59 є конструкція його крила та корпусу. Зокрема, літак отримав надзвичайно довгий ніс, форма якого, разом з іншими аеродинамічними рішеннями, має зменшувати інтенсивність звукового удару. Довжина X-59 становить близько 30 метрів, а розмах крила – 9 метрів.

Надзвукові польоти – останні новини

В США вже розробляють "тихі" надзвукові авіалайнери. Нагадаємо, торік демонстратор технологій XB-1, схожий за призначенням на X-59, успішно виконав свій останній випробувальний політ.

Завершення програми польотів XB-1 дозволяє американській компанії Boom Technology перейти до наступного етапу – розробки повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера Overture, який у перспективі може радикально світ комерційної авіації.

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