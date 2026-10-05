'Нафтогаз' планує придбати у Siemens важливе енергетичне обладнання

Суму потенційного контракту та терміни поставки обладнання не розкривали.

НАК "Нафтогаз України" розглядає можливість придбання п’яти газотурбінних компресорних установок у німецької компанії Siemens Energy, пише Reuters.

Переговори відбулися під час візиту до України канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та делегації німецьких компаній. Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, Siemens і "Нафтогаз" співпрацюватимуть у сферах енергетичної безпеки та захисту інфраструктури, модернізації підземних газосховищ, а також технічних аспектів виробництва електроенергії.

Німецькі офіційні особи заявили, що керівники компаній, які супроводжували Мерца, підписали 14 угод з українським урядом та бізнесом на суму приблизно 6,6 млрд євро.

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Українські офіційні особи неодноразово заявляли, що Росія посилила атаки на енергетичну та газову інфраструктуру України, намагаючись залишити населення без електроенергії та опалення напередодні зимових холодів.

Джерела в галузі повідомляють, що Росія націлює свої удари на українські газові родовища, компресорні станції трубопроводів, а також обладнання для очищення та переробки газу.

Ні "Нафтогаз", ні міністерство не розкрили суму потенційного контракту чи терміни поставки обладнання. Міністерство лише повідомило про переговори щодо використання ⁠12 газотурбінних установок компанії Siemens Energy в Україні для децентралізованого виробництва електроенергії.

Візит Мерца в Україну - останні новини

4 жовтня федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Україну з неофіційним візитом, щоб пообіцяти додаткову допомогу у захисті від російських атак.

В ході цього візиту укладено домовленостей на загальну суму 8,3 мільярди євро. Зокрема, було підписано низку угод у сфері виробництва зброї. Також Україна здійснила велике замовлення ракет IRIS-T у компанії Diehl Defence.

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