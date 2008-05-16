З 24 червня вводять нові правила митного оформлення автівок

Державна митна служба України з 24 червня вводить новий порядок митного контролю і оформлення транспортних засобів, які ввозяться до України громадянами для вільного обігу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, з початку третьої декади червня ц.р. набуває чинності наказ Держмитслужби, відповідно до якого митне оформлення транспортних засобів, які ввозяться громадянами до України для вільного обігу, проводитиметься за місцем постійного проживання або тимчасового перебування громадян, яким належать ці транспортні засоби.

За інформацією прес-служби, наказом Держмитслужби №229 від 17 березня 2008 року, зокрема, внесені зміни до Правил митного контролю і митного оформлення транспортних засобів, які переміщаються громадянами через митний кордон межу України. Правилами визначається: митне оформлення транспортних засобів, які ввозяться громадянами до України для вільного обігу, проводитиметься за місцепроживання постійного або тимчасового перебування громадян, яким належать ці транспортні засоби. Сама ж процедура огляду автомобілів під час оформлення за відповідними митними режимами у внутрішніх митницях проводитиметься вже спільно з працівниками підрозділів ДАІ МВС.

Зокрема наголошується, що в разі ввезення громадянами транспортних засобів з метою вільного обігу митниками в пункті пропуску через державний кордон України проводитимуться митний огляд транспортного засобу і митні процедури з оформлення документів контролю доставки транспортного засобу до митниць призначення із застосуванням (у відповідних випадках) гарантії такої доставки. Тобто, на кордоні здійснюватиметься лише пропуск цих автомобілів.

Довідка УНІАН. За даними Держмитслужби, в 2007 році до України для постійного користування громадянами ввезено 10,3 тис. од. легкового автотранспорту (з урахуванням легкового автотранспорту, оформленого із застосуванням пільг), зокрема 500 автомобілів виробництва країн СНД і 9,8 тис. одиниць виробництва інших країн. З цієї кількості 51% (5,2 тис. од.) становили нові автомобілі, 23% (2,3 тис. од.) - до 5 років і 27% (2,8 тис. од.) - старші 5 років.

У першому кварталі 2008 року загалом ввезено 1 926 легкових автомобілів (з урахуванням легкового автотранспорту, оформленого із застосуванням пільг), зокрема, 55 автомобілів виробництва країн СНД, 1 871 автомобіль виробництва інших країн. З цієї кількості 51% (988 од.) становили нові автомобілі, 21% (410 од.) - до 5 років і 28% (528 од.) - старші 5 років.