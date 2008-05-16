Ющенко зрозумів, що Крим особливий

Україна повинна зробити усе, щоб ні в кого не виникало сумніву щодо територіальної приналежності Криму нашій державі, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент зауважив, що Крим є особливою територією, навколо якої виникають дуже гострі політичні спекуляції.

«Хотів би сказати, що Крим є для нас перехрестям багатьох геостратегічних інтересів, навколо нього завжди вирували пристрасті. Наше завдання і наш національний інтерес – зробити цю територію стабільною і процвітаючою», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що сьогодні на засіданні РНБО планується розглянути питання виконання рішень Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації у Криму.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, РНБО двічі розглядала ситуацію в Криму. «Нами були прийняті рішення, спрямовані на унеможливлення ситуацій і негативних тенденцій в автономії. На превеликий жаль, сьогодні загрози, пов’язані з нестабільним суспільно-політичним та соціально-економічним становищем в Криму, існують», - сказав Президент, висловивши жаль, що досі не наведено лад у сфері земельних відносин.

«Я розумію, що в тому законодавчому безладі заховані великі ризики як для центральної влади, так і у будь-якому регіоні щодо організації земельних відносин. Я переконаний: те, що відбувається на Київщині, не менш жахливо, ніж те, що відбувається в Криму. Різниця тільки в тому, що там є компетенція місцевої влади, а тут (на Київщині – УНІАН) є компетенція тих політиків, які, прикриваючись мандатами самих високих органів влади, нарізають собі щоденно шматки київської землі, а при цьому говорять про демократію і свободу слова», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він закликав проаналізувати шляхи вирішення проблем у Криму, у тому числі і щодо земельних відносин, а також обговорити питання посилення контролю за невиконання рішень РНБО.