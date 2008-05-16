Щеплення проти кору та краснухи в Україні не є примусовим - МОЗ

Нинішня кампанія вакцинації проти кору та краснухи в Україні не є примусовою, заявив на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Микола ПРОДАНЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, обов’язковість стосується лише держави, яка має обов’язково забезпечити доступ усіх громадян до щеплення проти кору та краснухи, а громадяни мають право добровільно її отримати.

“У цьому принципова різниця між повідомленнями у деяких ЗМІ”, – наголосив М.ПРОДАНЧУК.

Заступник міністра охорони здоров’я також спростував повідомлення про те, що за відсутності щеплення молодь не допускатимуть до складання тестів у вищі навчальні заклади.

У свою чергу, торкнувшись питання якості та безпеки вакцини проти кору та краснухи, представник ЮНІСЕФ в Україні Джеремі ХАРТЛІ зазначив, що індійська компанія, яка виробляє препарат, є найпотужнішим виробником вакцини проти кору та краснухи у світі.

“Виробник отримав сертифікацію від Всесвітньої організації охорони здоров’я, позаяк працює за найвищими стандартами”, – повідомив Дж.ХАРТЛІ.

Він токож наголосив, що ЮНІСЕФ закуповує лише ті вакцини, які мають найвищу якість, до того ж, за його словами, вакциною, яку застосовують нині в Україні, вакциновано 40% дітей у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, здійсненого напередодні, помер у реанімації.

Упродовж 15 травня в Краматорську зі скаргами на погіршення самопочуття до дитячої міської лікарні звернулися 18 дітей, які були вакциновані від кору і краснухи (вакцина ZA 26-X). Зараз всі вони перебувають у лікарнях Донецька і Краматорська.

Загалом у Донецькій області станом на 16 травня виявлено 68 випадків з підозрами на поствакцинальні реакції, викликані щепленням від кору і краснухи.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що сподівається найближчим часом почути професіональну відповідь комісії Міністерства охорони здоров`я, яка розслідує причини загибелі 17-річного школяра з Краматорська. Він також сказав, що СБУ і Генеральна прокуратура повинні перевірити механізм закупівлі вакцин.