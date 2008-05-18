Пам`ятник п`ятьом народам - жертвам депортації відкрили в Севастополі

У Севастополі відбулися меморіальні заходи, присвячені 64-м роковинам депортації народів з міста і Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН під час виступу на мітингу нагадав, що рік тому «ми дали один одному слово, що наступний мітинг депортовані кримські татари та інші народи проводитимуть на цьому місці, де ви наполягали, щоб тут стояв пам`ятник депортованим». «Ми, безумовно, його добудуємо, прикрасимо, і я можу вам сказати, що в Криму ще немає пам`ятника депортованим кримським татарам, а в Севастополі цей пам`ятник вже є», - підкреслив С.КУНІЦИН.

Він вважає, що в цьому «теж запорука нашого взаєморозуміння». Він також повідомив, що в поточному році більше двох мільйонів гривень одержано на рішення проблем депортованих кримських татар та інших народів. «Ми почали будувати 100-квартирний будинок, і ми його найближчим часом обов`язково добудуємо. Тобто, те, що було обіцяне у минулому році - робиться», сказав С.КУНІЦИН.

Разом з тим він підкреслив, що не все ще зроблено для вирішення соціальних проблем. С.КУНІЦИН пообіцяв, що «влада реагуватиме на всі питання депортованих».

Голова міськадміністрації висловив упевненість, що «нарешті буде прийнято закон про статус депортованих в 1941-1944 роках за національною ознакою народів». За його словами, «цей закон був прийнятий кілька років тому, але на нього було накладене вето. «І я переконаний, що цей закон найближчим часом повинен бути прийнятий, і він повинен поставити крапки над «і», що б дати оцінку і тому, що було, і щоб затвердити статус людей, які постраждали в лиху годину для свого народу», - уточнив С.КУНІЦИН.

Пам`ятник відкрито, але, як повідомило керівництво міста, його в найближчі кілька тижнів ще будуть добудовувати.

Монумент, споруджений в сквері напроти автовокзалу і неподалік залізничного вокзалу, є п`ятигранним обеліском заввишки 7 метрів, розітнутим на чорну і білу частини. Ці кольори символізують дві частини життя народів - до і після депортації.

Як планується, на п`яти литих дошках з чавуну або силуміну (розміром 860 на 660) біля підніжжя пам`ятника буде зроблено написи п`ятьма мовами народів, які були депортовані: кримськотатарському, вірменському, болгарському, грецькому, німецькому, за принципом: одна дошка - одна мова. Всі написи будуть перекладом наступного тексту: «Ваші страждання ніколи не буде забуто заради життя і справедливості».

Автор пам`ятника - архітектор Георгій ГРИГОР’ЯНЦ.

Довідка УНІАН. З Севастополя і приміських сіл були депортовані: 18-20 серпня 1941 року - кримські німці (497 осіб), 18-19 травня 1944-го - кримські татари (12319 осіб), 27-28 червня 1944-го - греки (1053 осіб), болгари - 439 осіб, вірмени - 229 осіб.