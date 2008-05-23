Міноборони України має заборонити Росії збільшувати озброєння ЧФ - Кожин

Перший командувач Військово-Морських Сил України, представник Української народної партії, віце-адмірал Борис КОЖИН вважає, що Міністерство оборони України має не лише затвердити новий регламент пересування російських військових в Криму, а й вже зараз заборонити Чорноморському флоту Росії збільшувати кількість озброєння, техніки та особового складу на український території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за його словами, «потрібно терміново затвердити чіткий план поетапного виведення флоту з території України, починаючи з 2008 року».

Як відомо, 22 травня міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ заявив про наміри затвердити новий регламент пересування підрозділів Чорноморського флоту в Криму.

«Поетапне виведення флоту має передбачати виведення з Севастополя важкого озброєння та великих ударних кораблів», – заявив Б.КОЖИН. Окрім того, на думку віце-адмірала, необхідно «якнайшвидше провести ревізію всієї російської техніки в Криму, заборонивши базування об’єктів, які потенційно можуть бути придатними для транспортування ядерної зброї».

«Сьогодні Росія грубо порушує угоди від 1997 року про оренду військово-морської бази в Севастополі», – наголосив Б.КОЖИН. Зокрема, за його словами, «росіяни не ставлять до відома українську сторону про пересування частин Чорноморського флоту по території Криму». На його думку, «не виконується також й інша важлива норма угоди від 1997 року, яка передбачає узгодження з Україною дій РФ з переозброєння Чорноморського флоту». «Сьогодні українська влада фактично не контролює процеси переозброєння ЧФ, яке щодня набирає обертів, – констатує Б.КОЖИН. – Українців просто не допускають на об’єкти російського Чорноморського флоту».

Він нагадав, що угода від 1997 року «забороняє також присутність в Криму об’єктів ЧФ Росії, які можуть бути здатними для транспортування ядерної зброї». Водночас, за словами віце-адмірала, «ракетні кораблі ЧФ, озброєні ударними ракетними комплексами, спроможні завдавати тактичних ядерних ударів». Він нагадує, що «літаки Су-24, якими замінено менш сучасні Су-17, досить швидко можуть бути перетворені на носіїв ядерної зброї». «Якщо Україна не зробить належних кроків по захисту своєї території сьогодні, завтра вже може бути буде пізно», – констатує Б.КОЖИН.