Капітан Нафтогазу-67 виступатиме в суді як представник потерпілої сторони

Капітан затонулого українського судна “Нафтогаз-67” виступатиме в суді за фактом зіткнення в Південно-Китайському морі з китайським балкером „Яохай” як представник потерпілої сторони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

За даними міністерства, поліція Гонконгу висунула обом сторонам спільне звинувачення - “Створення аварійної ситуації на морі”. У той же час, перший заступник міністра транспорту і зв`язку Василь ШЕВЧЕНКО зазначає, що розмови про те, що капітан судна постане перед судом як звинувачуваний, безпідставні.

“Цілком достовірним є той факт, що потерпілою є саме українська сторона: загинули 18 українських моряків, судно “Нафтогаз-67” дістало пробоїну і втратило плавучість. Тому безпідставними є розмови про те, що начебто капітан “Нафтогаз-67” Юрій КУЛЕМІСІН постане перед судом як звинувачуваний”, - зазначив В.ШЕВЧЕНКО.

За даними міністерства, справа розглядатиметься в суді Гонконгу 17 червня 2008 року за місцевими законами, що базуються на британському праві. Ю.КУЛЕМІСІНА відпущено під заставу, повідомили в міністерстві. Українського капітана захищатимуть адвокати відомої англійської юридичної фірми INS&Co.

Раніше повідомлялося, що капітану судна «Нафтогаз-67» Ю.КУЛЕМІСІНУ висунуте звинувачення «Створення аварійної ситуації на морі» і змінено розмір застави. Справу планувалося розглядати в суді 10 червня.

Транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз») 22 березня зіткнулося з китайським суховантажним судном «Яохай» неподалік Сянгану (Гонконгу). Діставши пробоїну, українське судно затонуло. З 25 членів екіпажу семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були виявлені тіла трьох українських моряків. Тіла інших 15 моряків, які вважалися зниклими безвісті, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксоване до Китаю.

Розслідування причин та обставин морської аварійної події проводиться морськими властями КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).