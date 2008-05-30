Комуністи попереджають ПР: не боротимуться з НАТО - усе пригадають

Кримські комуністи можуть почати збір підписів за відставку Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо місцеве керівництво Партії регіонів не захищатимуть повноваження автономії.

Про це говориться в коментарі лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА, переданому агентству УНІАН його прес-службою.

«Кримські регіонали, не землю прибирайте до рук, і не слухайте смотрящих з Донецька, а беріть Конституцію, яка, зокрема, захищена рішенням Конституційного Суду, захищайте повноваження Криму, права кожного кримчанина», - йдеться в коментарі.

Головний комуніст Криму заявляє, що після вчорашніх подій в Сімферополі, коли активісти КПУ зірвали акцію прихильників вступу України в НАТО, на його соратника – голову Постійної комісії ВР Криму з туризму В’ячеслава ЗАХАРОВА «напустилися» керівники парламенту автономії. «Михайло Олександрович БАХАРЄВ (кримський віце-спікер – УНІАН), Сергій Павлович ЦЕКОВ (перший віце-спікер ВР АРК – УНІАН), ви що сьогодні, язики проковтнули? Ви чого напустилися на ЗАХАРОВА, який прийшов вчора на площу Радянську і діяв дійсно по-чоловічому, як партієць, як кримчанин. Що це вам вчора не сподобалося? Самі не можете? Вам не дозволяють донецькі? Так і скажіть», - відзначив Л.ГРАЧ.

Він закликав «одуматися» і разом боротися з «ворогом». «Йдіть і захищайте Конституцію. Тому що, врешті-решт, ви дограєтеся. Руки дійдуть і до вас, з огляду не те, що почнемо збирати підписи за відставку Верховної Ради Криму. Досить. За два роки наділили землі! Зрозумійте: у труні кишень немає. Прийде смуга американців, прийде сюди новий володар, він і землю у вас відбере, і все повідбирає», - сказав Л.ГРАЧ.

«Я сьогодні з болем говорю. Одумайтеся. Коли ти бачиш, що ворог наступає, то треба йти в бій, а тут ще і пам`ятай про те, що позаду тебе готові в спину ударити або ногу підставити. А я проти того, щоб в спину стріляли. Говорю: виходьте, щоб разом боротися», - резюмував комуніст.

Л.ГРАЧ також додав, що коли б не міліція, то вчора в Сімферополі з прихильників НАТО зробили б «відбивні». «Якби там не було міліції і в такій кількості, з них би відбивні зробили, а не тільки яйцями закидали», - сказав Л.ГРАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Сімферополі активісти КПУ і ряду інших сил зірвали акцію прихильників НАТО. Комуністи розгромили агітнамет, закидали яйцями прихильників Альянсу, спробували облити їх соком і молоком, а також спалили прапор НАТО.