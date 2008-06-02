Основна сесія тестування абітурієнтів завершується цього тижня

Цього тижня в Україні завершується основна сесія зовнішнього оцінювання.

Протягом 2-4 червня відбудуться три останні тестування – з основ правознавства, основ економіки та зарубіжної літератури, повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Для проходження тестування з основ правознавства, яке відбувається сьогодні, зареєструвалося 69 тисяч 569 випускників шкіл.

Значно менше учасників виявили бажання взяти участь у тестуванні з основ економіки, яке відбудеться у вівторок – на цей предмет зареєстровано 20 тисяч 546 осіб.

Для учасників цих двох предметів працюють 1437 аудиторій, розташованих у 91 пункті тестування.

Зарубіжна література, знання з якої оцінюватимуться у середу, стала найменш популярним предметом на зовнішньому тестуванні 2008 року. Складати її виявили бажання лише 4 тисячі 835 осіб, для яких працюватиме 30 пунктів тестування.

Основна сесія зовнішнього тестування триває з 22 квітня. Протягом цього часу вже відбулися тестування випускників шкіл з восьми предметів.