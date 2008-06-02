На Чорноморському флоті почався літній період навчання

Сьогодні на Чорноморському флоті Російської Федерації почався літній період навчання.

Як повідомляє Служба інформації ЧФ РФ, на кораблях і в берегових частинах флоту пройшли урочисті заходи.

З`єднанням кораблів охорони водного району командує капітан 1-го рангу Валерій ЗУБКОВ.

Командувач ЧФ Росії віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ підкреслив, що "Чорноморський флот вирішив всі поставлені завдання і отримав високу оцінку командування Військово-морського флоту Росії".

"Сподіваюся, що ваше з`єднання кораблів з честю збереже гідне місце в загальній системі Чорноморського флоту", - заявив командувач Чорноморським флотом.

Цього ж дня на ЧФ почався десятиденний організаційний період.