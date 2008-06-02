На Чорноморському флоті почався літній період навчання
17:21, 02 червня 2008Крым
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На кораблях пройшли урочисті заходи
Сьогодні на Чорноморському флоті Російської Федерації почався літній період навчання.
Як повідомляє Служба інформації ЧФ РФ, на кораблях і в берегових частинах флоту пройшли урочисті заходи.
З`єднанням кораблів охорони водного району командує капітан 1-го рангу Валерій ЗУБКОВ.
Командувач ЧФ Росії віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ підкреслив, що "Чорноморський флот вирішив всі поставлені завдання і отримав високу оцінку командування Військово-морського флоту Росії".
"Сподіваюся, що ваше з`єднання кораблів з честю збереже гідне місце в загальній системі Чорноморського флоту", - заявив командувач Чорноморським флотом.
Цього ж дня на ЧФ почався десятиденний організаційний період.
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