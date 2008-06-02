Прокуратура Криму в судовому порядку запобігає виселенню жителів гуртожитку

Прокуратура Криму в судовому порядку запобігає загрозі виселення жителів гуртожитку в селищі Чорноморське.

Наглядовим відомством подано позов до Господарського суду АРК про визнання недійсним розпорядження Чорноморської райдержадміністрації (РДА), згідно з яким у 2003 році гуртожиток відійшов акціонерному товариству.

"Орган місцевої влади не наділений повноваженнями для визначення права власності на майно державного житлового фонду. Подібне рішення могло прийматися лише Фондом майна України", - підкреслює прес-служба прокуратури АР Крим.

Оскільки гуртожиток було відчужено з порушенням закону, прокуратура просить суд скасувати видане акціонерному товариству на підставі розпорядження РДА свідоцтво про право власності на житловий будинок.