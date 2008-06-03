У Севастополі викрито посадовцiв одного з управлінь міськдержадміністрації

У Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб одного з управлінь міської державної адміністрації, якi в акті прийому робіт з будівництва комунікацій завищили їх об’єм та вартість. Посадовцi завдали збитки державі на суму понад 100 тис. грн.

Як повiдомляє МВС, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення).