Митники Криму затримали дороге устаткування для споруди яхти (фото)

Співробітники Кримської митниці затримали комплект дорогого устаткування для споруди моторної яхти (комплект водоопріснювальної установки, корабельні трапи, комплекти люків і ілюмінаторів).

Прес-служба Кримської митниці повідомляє, що одним з підприємств Феодосії був завезений комплект устаткування в режимі тимчасового ввезення, необхідного, як заявлялося, для споруди моторної яхти.

Проте проте після закінчення терміну все це устаткування не було ні вивезено, ні оформлено належним чином.

Стосовно керівника підприємства складений адмінпротокол за ст. 348 Митного кодексу України (порушення зобов`язання про зворотний вивіз товарів). Справа передана до суду.