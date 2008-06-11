Євпаторія запрошує на фестиваль карнавальних ігор

У суботу, 14 червня, в Євпаторії пройде гала-концерт 3-го загальноміського фестивалю карнавальних ігор «Перлина Чорного моря».

Кримчан і гостей півострова запрошують побачити вражаюче видовище.

У костюмованому дійстві братимуть участь творчі колективи Євпаторії і гості з України і Росії, відпочиваючі в здравницях міста.

Учасники фестивалю пройдуть по вулиці Дуванівська до головної площі Євпаторії - Театральної площі, там пройде головна частина «Перлини Чорного моря».

За матеріалами євпаторійського порталу «Каламіт»