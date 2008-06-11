Євпаторія запрошує на фестиваль карнавальних ігор

13:14, 11 червня 2008
Крым
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Кажуть, що це  - перлина Чорного моря

У суботу, 14 червня, в Євпаторії пройде гала-концерт 3-го загальноміського фестивалю карнавальних ігор «Перлина Чорного моря».

Кримчан і гостей півострова запрошують побачити вражаюче видовище. 

У костюмованому дійстві братимуть участь творчі колективи Євпаторії і гості з України і Росії, відпочиваючі в здравницях міста. 

Учасники фестивалю пройдуть по вулиці Дуванівська до головної площі Євпаторії - Театральної площі, там пройде головна частина «Перлини Чорного моря».

За матеріалами євпаторійського порталу «Каламіт»

 

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