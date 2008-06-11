Ющенко призначив голову Ленінської райадміністрації Севастополя
15:45, 11 червня 2008Крым
0 0
Розпорядження
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя Миколу ФОМЕНКА.
Про це мовиться в розпорядженні Глави держави № 198/2008-рп на його офіційному веб-сайті.
"Призначити ФОМЕНКА Миколу Михайловича головою Ленінської районної державної адміністрації м.Севастополя", - йдеться у документі.
***1 лютого В.ЮЩЕНКО звільнив з посади голови Ленінської РДА Володимира ГАЛИЧОГО (відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу").
28 лютого Президент тимчасово поклав виконання обов`язків голови Ленінської райдержадміністрації на М.ФОМЕНКА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter