Ющенко призначив голову Ленінської райадміністрації Севастополя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Ленінської районної державної адміністрації м. Севастополя Миколу ФОМЕНКА.

Про це мовиться в розпорядженні Глави держави № 198/2008-рп на його офіційному веб-сайті.

"Призначити ФОМЕНКА Миколу Михайловича головою Ленінської районної державної адміністрації м.Севастополя", - йдеться у документі.

***1 лютого В.ЮЩЕНКО звільнив з посади голови Ленінської РДА Володимира ГАЛИЧОГО (відповідно до пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу").

28 лютого Президент тимчасово поклав виконання обов`язків голови Ленінської райдержадміністрації на М.ФОМЕНКА.