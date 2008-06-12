У Феодосії горів житловий будинок: постраждали двоє маленьких дітей
Під час гасіння евакуйовано 45 осіб
У Феодосії (Крим) через пожежу в 5-поверховому будинку було евакуйовано 45 мешканців. Від пожежі постраждали 3 людей: жінка і двоє маленьких дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, пожежа виникла сьогодні рано вранці в одній з квартир. Вогнем були пошкоджені домашні речі, меблі на площі 12 квадратних метрів.
За даними кримського Главку МНС, в результаті пожежі жінка 56 років, а також двоє дітей у віці 3 місяці і один рік 10 місяців, отруїлися продуктами горіння. Постраждалих госпіталізовано в лікарню, їхній стан - середнього ступеня тяжкості.
Для гасіння пожежі виїжджали 3 відділення пожежно-рятувальної служби, було задіяно 4 одиниці техніки, 35 чоловік особового складу.
Пожежа була ліквідована о 04.18. Причина пожежі і збитки встановлюються.