У Феодосії горів житловий будинок: постраждали двоє маленьких дітей

У Феодосії (Крим) через пожежу в 5-поверховому будинку було евакуйовано 45 мешканців. Від пожежі постраждали 3 людей: жінка і двоє маленьких дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, пожежа виникла сьогодні рано вранці в одній з квартир. Вогнем були пошкоджені домашні речі, меблі на площі 12 квадратних метрів.

За даними кримського Главку МНС, в результаті пожежі жінка 56 років, а також двоє дітей у віці 3 місяці і один рік 10 місяців, отруїлися продуктами горіння. Постраждалих госпіталізовано в лікарню, їхній стан - середнього ступеня тяжкості.

Для гасіння пожежі виїжджали 3 відділення пожежно-рятувальної служби, було задіяно 4 одиниці техніки, 35 чоловік особового складу.

Пожежа була ліквідована о 04.18. Причина пожежі і збитки встановлюються.