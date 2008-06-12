УНП: Вітренко одержала заказ на зрив курортного сезону в Криму

Народний депутат України, перший заступник голови Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ вважає, що лідер ПСПУ Наталя ВІТРЕНКО, яка оголошує про намір зірвати навчання «Сі Бриз 2008», працює не проти НАТО, а проти курортної галузі Криму на замовлення Москви.

«Зруйнувати імідж Криму як туристичного центру Східної Європи та перетворити півострів на порохову діжку, де майже щодня якісь пікети, акції, захоплення», - саме це, за словами депутата, має на меті Н.ВІТРЕНКО, повідомляє прес-служба УНП.

«Проведення щорічних навчань Сі-Бриз в Криму – вкрай важливо для українських збройних сил та флоту, оскільки вони надають реальну можливість поступової реформи української армії за європейськими стандартами, відкривають доступ до новітніх видів озброєння та техніки», - переконаний І.ЗАЄЦЬ.

«Якщо сьогодні відвернутися від Заходу, військова підготовка та боєздатність українського війська значно впаде», - заявив він, тож «співпраця України і НАТО стає вже не політичним, а суто військовим питанням».

Окрім того, підкреслює І. ЗАЄЦЬ, навчання «Сі-Бриз» не несусь «жодної шкоди екології Криму, оскільки під час них дотримуються дуже жорстких норм техніки безпеки».

З огляду на це, політик вважає, що всі антинатовські заходи, які планують провести в Криму – «це прямий удар по курортній галузі Криму на замовлення Москви». «Головна мета цих заходів: нагнітаючи обстановку, домогтися, щоб російські туристи відмовилися від поїздок в Крим на противагу російським курортам Чорного моря», - зазначив І.ЗАЄЦЬ.