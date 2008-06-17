Президент стурбований зростанням заборгованості із зарплати в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість з приводу зростання заборгованості із зарплати на державних підприємствах, що працюють на території АР Крим.

Про це він заявив під час зустрічі з керівниками Криму.

"Заборгованість 22 таких підприємств становить близько 80% від загальної суми боргу всіх економічно активних підприємств, що свідчить про неефективне використання державного майна міністерствами та відомствами, в управлінні яких перебувають зазначені підприємства (Міністерство промислової політики України, Міністерство оборони України тощо)", - інформує прес-служба Глави держави.

Президент поставив перед кримським керівництвом завдання вжити дієвих заходів для стабілізації фінансового стану підприємств державної форми власності, забезпечивши законні права кримчан на своєчасну оплату праці.

У цілому в Криму зниження заборгованості із виплати заробітної плати з початку року склало менше 1%, кажуть у прес-службі В.ЮЩЕНКА.

Президент також звернув увагу на статистичні дані, відповідно до яких частка збиткових підприємств в АРК залишається значною - 45,7%. Він поставив завдання Раді міністрів АР Крим ретельно проаналізувати роботу галузей, підприємства яких працюють збитково, зокрема, підприємств ресторанного і готельного бізнесу; а також розробити дієві заходи щодо виведення збиткових підприємств інших галузей із кризи, або із хронічної роботи в «тіні».