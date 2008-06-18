У Криму вже захоплюють землі всесвітньо відомих палаців

На території всесвітньо відомого Воронцовського палацу-музею в Криму виявлено самовільне захоплення земель природно-заповідного фонду.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Самозахоплення було виявлено співробітниками Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю кримського Главку міліції під час нещодавньої перевірки.

«У 2007 році посадовці одного з дніпропетровських приватних підприємств, самовільно зайняли буну і земельну ділянку, розташовані в межах Воронцовського палацу», - йдеться в повідомленні кримської міліції. На самозахваті незаконно будували котеджі з дерев`яних конструкцій. Під час будівництві під`їзних шляхів до котеджів було знято шар родючого грунту, тим самим порушено ландшафтність парку-пам`ятника.

Роботи проводились будівельниками, які приїхали до Криму з Волинської області. Будівництво здійснювалось без укладення трудових договорів, крім того, у робітників були відсутні ліцензії на право виконання будівельних робіт. «Оплата проводилась шляхом переказу грошових коштів на банківські картки, а вказівки з будівництва давались по телефону, найняті люди були також у телефонному режимі. Іншими словами, робітники ніколи не бачили своїх працедавців і не знали, хто вони такі, - відзначили в міліції. - На місці будівництва представники дніпропетровського ПП були відсутні, а від надання будь-яких пояснень по телефону ухилилися. Жодні документи, які б встановлювали право на земельну ділянку і ведення будівельних робіт не видавалися».

Матеріали перевірки найближчим часом буде направлено в прокуратуру Криму для надання оцінки діям посадовців і порушення кримінальної справи.