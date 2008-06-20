Таємничий ”вірус” в ICQ виявився нововведенням самої компанії

Номер 12111 "ICQ System" додала в контакт-списки користувачів сама адміністрація ICQ в рамках модернізації до версії ICQ6. Про це повідомляється на головній сторінці довідкового розділу сайту ICQ.com.

За заявою компанії, новий контакт дозволить поліпшити зв`язок ICQ зі своїми користувачами. Натомість користувачі в усьому світі приняли його за спробу змінити їх пароль і вкрасти "аську", або використовувати для масової розсилки реклами. Багато хто з них видалив новий номер, а деякі навіть відправили до чорного списку.

Нововведення торкнулося не тільки власників звичайних ICQ-клієнтів, але і користувачів альтернативних програм як то QIP, Adium, Pidgin і навіть мобільного Jimm.

Представники компанії "Лабораторія Касперського" до того, як стало відомо, звідки з`явився контакт ICQ System, заявили про нешкідливість контакту для кінцевих користувачів і повідомили про те, що відбувається в ICQ.

Лента.ру