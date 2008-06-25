Битва за сезон: поповзли чутки про отруєння хімікатами в Криму

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму спростовує інформацію, що з`явилась у низці ЗМІ, про те, що в кримському селі Ароматне через витік отрутохімікатів померли 7 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, спільна комісія представників СЕС, МНС, Міністерства аграрної політики автономії, бахчисарайської влади ознак забруднення навколишнього середовища отрутохімікатами, а також хвороб, пов`язаних з отруєнням, не виявила.

Хімічний склад пестицидів розташований у селі Ароматне з середини 1970-х років на відстані 250-300 метрів від житлових будинків. «У 2004 році було проведено перетарування пестицидів у бочки за спеціальною програмою. Закрите приміщення складу перебуває під постійною охороною. Крім того, після звернення громадян села впродовж декількох днів у квітні 2008 року на місце виїжджала медична бригада «швидкої допомоги» Бахчисарайської центральної районної лікарні, яка обстежувала жителів села. Ознак отруєння виявлено не було», - йдеться в повідомленні.

За даними медиків, упродовж травня-червня 2008 року на території Ароматненської сільської ради від різних захворювань і з різних причин померли 6 осіб. З них: одна людина померла від отруєння етиловим спиртом (36 років), 3 людини – атеросклероз (81 рік, 79 років, 70 років), одна людина – онкологія (75 років) і одна людина – кардіосклероз (76 років).

ГУ МНС України в Криму звертається до журналістів з проханням не поширювати помилкову, не перевірену інформацію, яка призводить до виникнення чуток і паніки серед населення.