Український фрегат запеленгував три судна, якими цікавиться НАТО

Екіпаж фрегата Військово-Морських сил Збройних Сил України “Гетьман Сагайдачний”, який півтора місяця тому вийшов з Севастополя для несення бойової служби у Середземному морі, продовжує успішно виконувати завдання операції НАТО з виявлення та попередження терористичних дій “Активні зусилля”.

Як нагадує Управління прес-служби Міноборони, головна мета операції “Активні зусилля” полягає в унеможливленні діяльності у Середземному морі міжнародних терористичних організацій, зокрема, здійснення нелегальних морських перевезень з найбільш загрозливих напрямків – Близького Сходу, Північної Африки, протоки Гібралтар та з Чорного моря. Йдеться про перешкоджання незаконному обігу зброї та боєприпасів, вибухових речовин, зброї масового ураження, перевезенню наркотиків, а також доставці нелегальних мігрантів, що є основними джерелами фінансування діяльності міжнародних терористичних організацій.

Як повідомив з борту українського корабля офіцер зі зв’язків з громадськістю походу капітан 2 рангу Олександр ШТАЛТОВНИЙ, протягом двох останніх діб екіпажем українського фрегата були запеленговані три торговельні судна, які свого часу з тих чи інших причин потрапили до поля зору та, відповідно, спеціального переліку НАТО.

За словами головного операційного офіцера походу старшого лейтенанта Андрія АБРЕМСЬКОГО, у Середземному морі між учасниками операції та штабом “Активних зусиль”, що знаходиться у Неаполі, циркулює оперативна інформація щодо поточної обстановки, яка стосується торговельного судноплавства.

“Ми аналізуємо ці електронні дані та звіряємо їх з результатами висвітлення надводної обстановки, що її у визначеному районі чергування здійснює наш корабель. Протягом двох останніх діб на радарах “Гетьмана Сагайдачного” з’явилось три торговельні судна, якими цікавиться НАТО. Два з них перебували у територіальних водах однієї з середземноморських країн, де очікували дозвіл на вхід до іноземного порту. Третє судно рухалось, але на дуже великій відстані від нашого корабля”, – розповів А.АБРЕМСЬКИЙ.

Начальник похідного штабу – командир бригади надводних кораблів Військово-Морських сил ЗС України капітан 2 рангу Сергій САВЧЕНКО поінформував, зважаючи на зазначені обставини (перебування у територіальних водах та велику відстань до судна) командуванням походу було прийнято рішення не здійснювати активних контрольних дій (опитування чи догляду) стосовно зазначених суден, а доповісти про ці судна встановленим порядком командиру тактичної групи – фрегату італійських ВМС “Грантьєре”. У свою чергу, з італійського фрегату поточні результати роботи “Гетьмана Сагайдачного” були доведені до командира постійно діючого оперативного з’єднання кораблів Сил реагування НАТО у Середземному морі. Згідно з діючим у рамках операції алгоритмом, інформація з українського корабля поступила до Морського оперативного центру у Неаполі та до Центру судноплавства НАТО, що у Нортвуді (Великобританія).

“Всі учасники операції діють згідно зі своїми повноваженнями в ієрархічній структурі сил, задіяних в “Активних зусиллях”. Що стосується нашої роботи по трьох згаданих суднах, то вони не були класифіковані як “підозрілі” внаслідок спостережень за ними або їхнього опитування нашим кораблем – статус підозрілого судна кожному з них був вже присвоєний НАТО раніше. Тобто, цими торговельними суднами Альянс цікавився ще до початку нашої участі в операції. Волею долі ці судна з’явились у “середземці”, і їх запеленгував наш корабель, про що ми доповіли по команді”, – прокоментував хід участі “Гетьмана Сагайдачного” в середземноморській операції командир українського фрегата капітан 3 рангу Антон ГЕЛУНОВ.

Він також додав, що подальша доля запеленгованих українським фрегатом суден вирішуватиметься у штабі операції. “У будь-якому разі ми спрацювали чітко, швидко, а головне, за встановленими натовськими процедурами”, – підкреслив А.ГЕЛУНОВ.

У свою чергу, командир походу – начальник Центру морських операцій Військово-Морських сил ЗС України капітан 2 рангу Денис БЕРЕЗОВСЬКИЙ підкреслив, що дії, виконані щодо трьох торговельних суден, які привернули до себе інтерес НАТО, свідчать про уважну та злагоджену роботу екіпажу українського фрегата.

Командир походу також висловив переконання, що у разі необхідності командуванням операції буде наданий відповідний дозвіл на більш прискіпливі опитування і навіть проведення доглядових операцій, екіпаж діятиме більш активно та наполегливо. “Принаймні, ми готові до цього”, – підкреслив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Оцінюючи підсумки першої половини тримісячної бойової служби фрегата, начальник Центру морських операцій ВМС ЗС України відзначив високий коефіцієнт корисної дії роботи, проведеної екіпажем флагмана українського флоту. На думку командира походу, це стало можливим завдяки високій корабельній організації на “Гетьмані Сагайдачному”.

Як повідомив Д.БЕРЕЗОВСЬКИЙ, за час виходу із Севастополя фрегат пройшов більше 7 тисяч морських миль, його екіпажем опитано близько 190 торговельних суден. За торговельним судноплавством безпосередньо слідкують розрахунок бойового інформаційного посту фрегата та операційні офіцери. На них працює практично весь екіпаж: вахтові офіцери, штурмани, зв’язківці, механіки, а також похідна група морської авіації флоту. З Батьківщиною та з натівськими партнерами підтримується сталий зв’язок. На фрегаті лунають навчальні тривоги, проводяться корабельні бойові навчання та тренування рятувальників, несе службу підрозділ протидиверсійного загону флоту.

На даний момент фрегат “Гетьман Сагайдачний” розпочав чергове повернення до бази логістичного забезпечення НАТО Суда-Бей, де його екіпаж зможе поповнити запаси пального та води. Після цього український корабель вкотре вийде на патрулювання визначених районів Середземного моря.