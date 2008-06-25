Севастопольського хабарника зупинила лише куля нижче пояса

Співробітниками відділу державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в місті Севастополі при отриманні хабара затримано начальника відділу однієї з районних адміністрацій міста.

Як повідомила УНІАН начальник відділу по зв`язках з громадськістю УМВС України в місті Севастополі капітан міліції Рената МАЙБОРОДА, до районної адміністрації звернувся громадянин з проханням перевести однокімнатну квартиру з житлового фонду в нежилий, під офісне приміщення.

Посередником у вирішенні питання виступила рієлтор агентства нерухомості, котра перебувала в ділових стосунках з посадовцями районної державної адміністрації. Вона натякнула цьому громадянину, що його питання розглядатиметься в адміністрації 6-8 місяців, а в результаті потрібне йому рішення так і не буде прийняте. Щоб вирішити питання швидше, необхідно дати хабар, сказала вона. В результаті той передав для посадовця райадміністрації через рієлтора 2200 доларів. Через 3 тижні рієлтор знову звернулася до нього з вимогою дати ще 3000 доларів, оскільки попередньої суми виявилося недостатньо. Місце для передачі грошей вона призначила біля одного з торгових центрів.

Коли в призначений час члени злочинної групи прийшли за грошима, на них уже чекали працівники УМВС. Після отримання хабара начальник відділу райадміністрації спробував зникнути з місця події. Співробітники міліції для затримання зловмисника були змушені застосувати пістолет для стрілянини гумовими кулями. В результаті чиновник дістав пошкодження м`яких тканин стегна. Співробітники міліції надали потерпілому першу медичну допомогу, повідомила Р.МАЙБОРОДА.

За фактом здирництва і отримання хабара прокуратурою міста Севастополя стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 КК України, стосовно рієлтора агентства нерухомості порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 369 КК України.

Зараз усі члени злочинної групи зізналися в скоєному.