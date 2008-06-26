У Криму на День Конституції парасолька не знадобиться

Прогноз погоди на 27-28 червня

Сьогодні в Криму без опадів. У Сімферополі вдень 31-33° тепла. За прогнозами gismeteo, в Сімферополі 27 червня вночі 16-18°, вдень 31-33°; 28 червня вночі 15-17°, вдень 27-29°. 27 червня в Євпаторії - вночі 17-19°, вдень 28-30°; 28 червня - вночі 18-20°, вдень 26-28°. 27 червня в Ялті вночі 19-21°, вдень 25-27°; 28 червня - вночі 19-21°, вдень 28-30°. 27 червня в Алушті вночі 18-20°, вдень 27-29°; 28 червня - вночі 18-20°, вдень 26-28°. 27 червня в Севастополі 21-23° вночі, вдень 24-26°; 28 червня - вночі 21-23°, вдень 25-27°. 27 червня в Керчі - 18-20° вночі; вдень 26-28°; 28 червня - вночі 19-21°, вдень 26-28°.

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