Дорогу Севастополь – Інкерман ремонтуватимуть два місяці
10:20, 26 червня 2008Крым
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Рух обмежено з 25 червня
У зв`язку з реконструкцією дороги Севастополь – Інкерман з 25 червня і протягом 2-х місяців рух транспорту в обох напрямах, від Ялтинського кільця до повороту на Балаклаву, здійснюватиметься по одній смузі.
Про це повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя.
«Водій, будь уважний і обережний», - відзначає севастопольська Державтоінспекція.
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