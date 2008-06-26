Дорогу Севастополь – Інкерман ремонтуватимуть два місяці

10:20, 26 червня 2008
Крым
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Рух обмежено з 25 червня

У зв`язку з реконструкцією дороги Севастополь – Інкерман з 25 червня і протягом 2-х місяців рух транспорту в обох напрямах, від Ялтинського кільця до повороту на Балаклаву, здійснюватиметься по одній смузі.

Про це повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя.

«Водій, будь уважний і обережний», - відзначає севастопольська Державтоінспекція.

 

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