Дорогу Севастополь – Інкерман ремонтуватимуть два місяці

У зв`язку з реконструкцією дороги Севастополь – Інкерман з 25 червня і протягом 2-х місяців рух транспорту в обох напрямах, від Ялтинського кільця до повороту на Балаклаву, здійснюватиметься по одній смузі.

Про це повідомляє прес-служба ДАІ Севастополя.

«Водій, будь уважний і обережний», - відзначає севастопольська Державтоінспекція.