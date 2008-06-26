Над Кримом літатимуть винищувачі

Сьогодні українські військові льотчики планують здійснити понад 200 польотів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, метою льотної практики українських військових авіаторів є підготовка до участі у параді до Дня Незалежності, відновлення навичок техніки пілотування і навігації, а також збільшення нальоту курсантів Харківського університету Повітряних сил.

Польоти відбуваються в авіаційних бригадах Повітряних сил ЗСУ, дислокованих у Київський, Миколаївській, Запорізькій, Харківський областях та Криму.

Так, на Київщині в авіаційній бригаді тактичної авіації тривають польоти на літаках МіГ-29 з метою підготовки визначених екіпажів до несення бойового чергування. Також під час польотів військові авіатори планують відновити навички техніки пілотування і навігації та здійснити підготовку до участі в параді з нагоди Дня Незалежності.

У другій половині дня та вночі в авіаційній бригаді тактичної авіації, дислокованій на території АР Крим, під час польотів на літаках МіГ-29 планується підготувати визначені екіпажі до несення бойового чергування, а також здійснити практичне перенавчання молодих льотчиків.

У цей же час на Київщині та на Запоріжжі військові льотчики транспортної авіації виконають польоти на літаках Ан-26 та гелікоптерах Мі-8 з метою підготовки визначених екіпажів, проведення чергових перевірок техніки пілотування та за планом бойової підготовки.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до наказу міністра оборони, парад військ, присвячений 17-й річниці Незалежності України, відбудеться о 10.00 24 серпня 2008 року на Майдані Незалежності у Києві. Цьогорічний парад відбудеться із залученням військової техніки й авіації.