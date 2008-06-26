Кримська єпархія тягне в гори

29 червня - у День усіх святих, що просяяли в землі Руській - у Криму відбудеться хресна хода, присвячена 1020-річчю Хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Сімферопольської та Кримської єпархії, хресна хода пройде від Ангарського перевалу (траса Сімферополь–Алушта) зі сходженням на гору Пахкал-Кая - до місця, де стояв стародавній православний храм. На вершині гори буде здійснено подячний водосвятний молебень.

Хресна хода відбудеться з благословення митрополита Сімферопольського та Кримського Лазаря.

Через дуже важкий і тривалий підйом на гору охочих взяти участь у сходженні Сімферопольська та Кримська єпархія просить «наперед розрахувати свої сили».