У Феодосії затримано капітана порту

У Криму затримано капітана морського торгового порту Феодосії, який вимагав гроші за дозвіл на вихід суден у море.

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Криму.

«Кілька суден не могли підняти якір і вийти з порту Феодосії, тому що на місці їх утримував хабар», - зазначили в прес-службі прокуратури.

Капітана, який вимагав 1 тисячу доларів США, затримали під час спільної операції феодосійського Управління боротьби з організованою злочинністю та прокуратури автономії.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара, поєднане з його вимаганням).

Нагадаємо, цього року органи прокуратури Криму розслідували та направили в суд 35 кримінальних справ про хабарництво. За п`ять місяців судами до кримінальної відповідальності за хабарництво притягнуто 18 осіб, зокрема до реального відбування покарання – 8 хабарників.