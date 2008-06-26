На ДАІшників влаштують облаву

В Україні з 1 липня розпочнеться спецоперація з виявлення хабарників у Державній автомобільній інспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на виїзній колегії МВС у Запоріжжі.

«З 1 липня в Україні проводитиметься двомісячник з виявлення хабарників серед співробітників Державтоінспекції», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО. За його словами, у рамках спецоперації найбільша увага приділятиметься напрямку Київ-Крим – автодорогам, якими в літній час здійснюється найбільш масове пересування українців та іноземних відвідувачів Криму.

У спецоперації будуть задіяні як екіпажі, що працюють під прикриттям, так і автомобілі, в яких працюватимуть журналісти.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, до початку спецоперації на території всієї України співробітниками МВС уже був проведений експеримент, який тривав тиждень і впродовж якого на дорогах було виявлено «майже півтора десятка хабарників з числа працівників ДАІ, які найближчим часом будуть звільнені з органів».