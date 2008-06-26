У Криму знімають музичну казку

У районі Севастополя відбуваються зйомки дитячої музичної казки під робочою назвою «Рік Геркулеса».

Цей фільм - держзамовлення Комітету з телекомунікацій уряду Москви. Зйомки здійснює кіностудія «Юність» (Москва, Росія) спільно з кіностудією «Ялта Фільм» (Крим, Україна).

Як повідомила УНІАН прес-секретар кіностудії «Ялта Фільм» Ольга МОШКІНА, двосерійна казка має музично-кліпове вирішення, розрахована на дітей 8-12 років. «Головна тема – поєднання традиційних казкових мотивів і сучасної реальності», - зазначила О.МОШКІНА.

Для молодого режисера Валерії ІВАНОВСЬКОЇ це перший повнометражний художній фільм, раніше вона працювала режисером у проекті «Тетянин день». «Режисер каже, що працювати з акторами-дітьми нелегко, але дуже цікаво», - зазначили на кіностудії «Ялта Фільм».

У казці буде використано 11 музичних номерів, кожен герой має свою пісню, яка розкриває його образ.

Зйомки триватимуть до 15 липня. Планується, що казка вийде на екран наприкінці 2008 року на одному з центральних російських каналів.