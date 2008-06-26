Місцева влада б`є байдики, вважають українці

Українці вважають, що їхня місцева влада не повністю справляється зі своїми обов’язками.

Про це свідчать передані УНІАН дані соціологічного дослідження «Територія», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень 2008 року «Проект країни».

Зокрема, на думку 43,1% українців, місцева влада їхнього населеного пункту має достатньо повноважень для того, аби вирішувати місцеві проблеми; 34,9% - оцінюють ці повноваження як недостатні для ефективного виконання владою своїх обов’язків; 22,1% - не можуть оцінити обсяг повноважень місцевої влади з точки зору ефективності її роботи.

В той же час лише 11,5% респондентів вважає, що місцева влада їхнього населеного пункту в цілому справляється з тими завданнями, які перед нею поставлені; більшість опитаних - 46,9% - схиляються до думки, що місцева влада лише частково справляється зі своїми обов’язками; 32,4% категорично стверджують, що влада їхнього міста, села чи селища не справляється зі своїми функціями.

Як свідчать дані опитування, думки українців щодо доцільності розширення повноважень місцевої влади їхнього регіону розділилися майже навпіл - 39% відповіли ствердно, 40,1% - негативно, 20,9% - не мають відповіді на це питання. Проте, відповідаючи на запитання, наскільки ефективно можуть бути використані більш широкі повноваження і кошти у разі їх надання місцевій владі, абсолютна більшість респондентів - 42,4% - впевнено відповіли: «Неефективно»; третині опитаних (29,2%) важко відповісти і трохи менше третини українців (28,4%) сподіваються, що додаткові кошти і повноваження можуть бути використані місцевою владою ефективно.

Коментуючи отримані результати, директор Київського Інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО висловив думку, що причини такого скептичного ставлення українців до дій місцевої влади полягають у тому, що, на відміну від центральної, місцева влада більшою мірою перебуває на виду громади. «Тому проблеми, які вирішуються або не вирішуються нею, більш відчутні у повсякденному житті людей, а будь-які корупційні дії місцевої влади сприймаються болючіше, ніж більші за обсягами зловживання центральної влади. Сьогодні маємо такий парадокс: населення не довіряє місцевій владі, але, в той же час, висуває до неї все більші вимоги», - зауважив К.БОНДАРЕНКО.

Соціологічне опитування «Територіально-адміністративний устрій України» проводилось Інститутом Горшеніна в рамках річної програми соціологічних досліджень 2008 року «Проект країни» з 15 по 30 квітня 2008 року у 129 населених пунктах України. Всього, згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2006 респондентів, які репрезентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому мешкає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.