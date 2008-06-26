В Євпаторії знайшли фрагмент кяриз?

В Євпаторії, на вулиці Лесі Українки, після сильного дощу знайшли в скельному грунті приміщення об`ємом близько 72 куб. метра, заввишки більше 2 метрів.

Ймовірно, що це приміщення було побудоване як гігантський басейн для збору води, яка потім йшла по підземних галереях в середньовічний Гезльов.

Мер Євпаторії Андрій ДАНИЛЕНКО підкреслив, що цей об`єкт треба серйозно обстежити спелеологам і археологам. Якщо це дійсно фрагмент кяриз, то цінність знахідки в тому, що приміщення - сухе і велике. Якщо його розчистити й укріпити – вийде екскурсійний об`єкт.

Мер не раз говорив про те, що кяризи викликають великий інтерес у туристів, вони не проти побувати в підземеллі і почути його історію.

За матеріалами євпаторійського сайту kalamit

***Кяриз - підземна гідротехнічна система в кишлаках і містах Середньої Азії, що поєднує водопровід і систему зрошування.