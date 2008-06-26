Туреччина вже готова пускати українців без віз

Туреччина готова до підписання угоди про встановлення безвізового режиму з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам у Києві голова Великих національних зборів Республіки Туреччина Кьоксал ТОПТАН.

За його словами, це питання має вирішуватися на урядовому рівні.

Він вважає, що мають бути використані усі зусилля для того, щоб підписати угоду або про незастосування віз, або про спрощену процедуру їхнього отримання.

У свою чергу голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що на сьогодні вже немає перешкод у питанні спрощеного візового режиму, оскільки днями турецький парламент ратифікував угоду між Україною і Туреччиною про реадмісію.

Він підкреслив, що ратифікація цієї угоди дозволить інтенсифікувати переговорний процес щодо безвізового режиму.

Як додав А.ЯЦЕНЮК, 16 травня українська сторона передала турецьким колегам проект угоди про спрощений візовий режим.

Він зауважив, що Міністерство закордонних справ України очікує другого раунду переговорів, і висловив сподівання, що буде докладено усіх зусиль до підписання такої угоди.

Голова парламенту Туреччини подякував Україні за підтримку під час голосування за статус тимчасового члена Ради Безпеки ООН у 2009-2010 роках. Він запевнив, що Туреччина підтримає кандидатуру України як тимчасового члена Ради Безпеки ООН у 2016-2017 роках.

Крім того, як сказав А.ЯЦЕНЮК, “незважаючи на арифметичний виграш Німеччини, все-таки матч був половина на половину, тобто нічия з політичною перевагою Туреччини” (йдеться про матч Туреччина-Німеччина у півфіналі Чемпіонату Європи з футболу). А.ЯЦЕНЮК привітав турецького колегу “з досить красивою і достойною грою”.