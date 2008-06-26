Небо у 2 містах Криму засяє святковими феєрверками

28 червня з нагоди 12-ї річниці Конституції України в ряді міст відбудуться святкові феєрверки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони, відповідний наказ «Про проведення святкових феєрверків з нагоди 12-ї річниці Конституції України» підписав сьогодні міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.

Наказом передбачено, що 28 червня о 22-й годині буде організовано проведення святкових феєрверків у місті-герої Києві, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця і Львів двадцятьма залпами.