Небо у 2 містах Криму засяє святковими феєрверками
15:47, 26 червня 2008Крым
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Наказ з нагоди 12-ї річниці Конституції
28 червня з нагоди 12-ї річниці Конституції України в ряді міст відбудуться святкові феєрверки.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства оборони, відповідний наказ «Про проведення святкових феєрверків з нагоди 12-ї річниці Конституції України» підписав сьогодні міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.
Наказом передбачено, що 28 червня о 22-й годині буде організовано проведення святкових феєрверків у місті-герої Києві, у містах-героях Севастополь, Одеса, Керч, а також у містах Вінниця і Львів двадцятьма залпами.
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