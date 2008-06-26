КУН вшанує Шухевича в Сімферополі всупереч усьому

Кримська організація Конгресу українських націоналістів має намір провести свою акцію в Сімферополі з нагоди дня народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і проголошення «Акту відновлення Української держави» в тому місці, де планувала спочатку.

Так лідер Кримського КУН Василь ОВЧАРУК прокоментував УНІАН інформацію, що з`явилася сьогодні в низці кримських ЗМІ про те, що Сімферопольська міська рада «не має наміру видавати погодження» на проведення КУН мітингу на площі Леніна, при цьому запропонувала провести акцію в іншому місці – «біля пам`ятного каменя депортованим на бульварі Леніна». «Ми робитимемо так, як подали заявку. Мітинг на площі Леніна, хода до пам`ятника Шевченку, покладання там квітів», - сказав В.ОВЧАРУК.

Він також висловив подив пропозицією перенести місце проведення акції до каменя депортованим: «Це що, я у своїй державі належу вже до депортованих?», - обурився голова кримського КУН.

В.ОВЧАРУК також заявив, що направить термінову телеграму до міськради, в якій КУН знову надасть інформацію про свої плани зі святкування 67-х роковин проголошення «Акту відновлення Української держави» і 101-х роковин з дня народження Р.Шухевича.

Керуючий справами виконавчого комітету Сімферопольської міської ради Євген ВЕЛИКОЛУГ відмовився коментувати УНІАН ситуацію по телефону, запропонувавши пояснити позицію міськради при особистій зустрічі. При цьому він відзначив, що «завжди відкритий» для коментарів.

Інший сімферопольський чиновник у коментарі УНІАН повідомив, що в даному питанні «позиція міськради буде відповідно до законодавства України і статті 39 Конституції України».

«Обмежити право на проведення акції може лише суд. При цьому суд просто обмежити не може, він може обмежити проведення заходу в якомусь конкретному місці через якісь підстави, але дати змогу проведення акції у іншому місці», - відзначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Кримська організація Конгресу українських націоналістів має намір провести в Сімферополі мітинг і ходу до дня народження головнокомандувача УПА Р.Шухевича і до дня проголошення «Акту відновлення Української Держави».

Комуністи і активісти ряду інших політсил заявили про намір перешкоджати проведенню даної акції.

Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ назвав підготовлювану акцію КУН провокацією. Л.ГРАЧ не виключив, що може виникнути фізичне протистояння між прихильниками і супротивниками проведення акції. «Не бувати цьому (проведенню акції до дня народження Р.Шухевича – УНІАН)! Аж до того фізичного протистояння, і це мають знати всі, хто намагається влаштувати такий шабаш у Криму», - сказав представник КПУ.

Сьогодні деякі кримські ЗМІ з посиланням на слова Є.ВЕЛИКОЛУГА повідомили, що «площа Леніна може використовуватись лише при проведенні державних свят, а також свят, які проходять під егідою керівництва автономії або Сімферопольського виконкому». «На площі Леніна ні в суботу, ні в неділю жодних заходів керівництвом республіки і керівництвом міської ради не заплановано, тому нашого погодження ми нікому давати не збираємось», - цитують ЗМІ слова Є.ВЕЛИКОЛУГА, при цьому він додав, що міська влада рекомендувала проводити захід з нагоди дня народження Р.Шухевича на бульварі Леніна.