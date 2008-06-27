Худоба стала причиною ДТП в Криму

Худоба стала причиною ДТП у Білогірському районі Криму: постраждали 3 особи.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ в Криму, водій автомобіль ГАЗ при раптовій появі на проїжджій частині худоби різко загальмував, змінив напрямок руху, машина виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулася з автомобілем ВАЗ.

Внаслідок ДТП були травмовані водій (1959 р.н.) та дві пасажирки (1962 і 1967 р.н.) автомобіля ВАЗ - мешканці Білогірському району автономії.