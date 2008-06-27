1,3 млн. людей відпочило в Криму

На сьогодні відпочиваючих приймають 499 санаторно-курортних установ і туристичних підприємств Криму, це на 25 установ більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Коефіцієнт заповнюваної працюючих установ становить 74,2% (той же період 2007 року - 70%).

З початку цього року в Криму відпочило 1 млн. 260,8 тис. людей, що на 5,2% вище рівня аналогічного періоду минулого року. Кількість відпочивальників розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах Криму відпочили 342,3 тис. людей, що на 8,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, цього року Крим планує прийняти на відпочинок понад 6 млн. людей.