Наступним проектом будуть «7 духовних чудес України»

Наступного року пройде всеукраїнська акція «7 духовних чудес України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Сімферополі повідомив ініціатор проекту, народний депутат України Микола ТОМЕНКО.

«Відкриємо вам таємницю, ми прийняли рішення, що вже наступного року буде «7 духовних чудес України», - сказав М.ТОМЕНКО. Українці виберуть найкрасивіші та унікальні культові споруди, які не тільки красиві з погляду архітектури, а й пов`язані з якимись подіями, що зіграли вагому роль у тому чи іншому регіоні. «Ми маємо унікальні речі», - зазначив М.ТОМЕНКО, кажучи про культові споруди України.

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що зараз проходить проект «Сім природних чудес України», метою якого є пропаганда унікального природного світу України і привертання уваги до об`єктів, які можуть стати цікавими не лише для українських, а й для зарубіжних туристів. Акція «Сім природних чудес України» проходить у кілька етапів. Спочатку було оголошено 100 претендентів на звання дива. 6 липня експерти виберуть 21 об`єкт, після чого розпочнеться інтернет-голосування. Результати акції назвуть до Дня Незалежності України. М.ТОМЕНКО зазначив, що серед 100 претендентів представлено 10 претендентів від Криму і 3 - від Севастополя. Він додав, що кримський об`єкт напевно буде представлений у 7-ці переможців даної акції.