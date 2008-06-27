БЮТ готовий позбавити депутатів відпустки

Заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО допускає, що в разі, якщо парламент не прийме зміни до державного бюджету на 2008 рік, бютівці вимагатимуть продовження роботи сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Ідеально, якби у вівторок була презентація змін до бюджету, ми б обговорили, потім поправки, зміни і в четвер-п’ятницю проголосували», - сказав заступник керівника фракції БЮТ. Він зазначив, що якщо «ця ідеальна версія не спрацює», то, очевидно, БЮТ ініціюватиме продовження роботи сесії до того моменту, поки не будуть прийняті зміни до бюджету. «Для нас коаліційна тема зараз менш актуальна, ми зараз дивимося на бюджет як на завдання для цього парламенту, а не лише для більшості чи меншості», - додав заступник керівника фракції БЮТ.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що дивиться на ситуацію оптимістично і сподівається, що зміни до держбюджету будуть прийняті найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК сьогодні заявив, що уряд прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік. Подробиці рішення Кабміну В.ПИНЗЕНИК не повідомив.