Ющенко роздав всім сестрам по сережках

З нагоди Дня Конституції України Президент Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА орденом «За заслуги» II ступеня.

Нагороду А.ГРИЦЕНКО отримав сьогодні в Києві.

А голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА отримав звання «Заслуженого енергетика України», повідомляє прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЕВА.

Крім того, як йдеться в Указі, Президент «за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України» нагородив таких кримчан: орденами «За заслуги» І ступеня - голову правління акціонерного товариства «Міжнародний аеропорт «Сімферополь» Володимира АНУФРІЄВА та керченського міського голову Олега ОСАДЧОГО; орденом «За заслуги» II ступеня - Постійного Представника Президента України в АРК Леоніда ЖУНЬКА; орденами «За заслуги» III ступеня - ялтинського міського голову Сергія БРАЙКА та заступника голови правління акціонерного банку «Київська Русь» (Сімферополь, Крим) Олександра РЯБКОВА; орденом княгині Ольги III ступеня - заступника директора, головного зберігана фондів Державного архіву Севастополя Наталію ТЕРЕЩУК.

Також Президент нагородив медаллю «За працю і звитягу» сільського голову с.Малий Маяк Леоніда МАЛИКА та присвоїв почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» заступникові директора Національного інституту винограду і вина «Магарач», доктору сільськогосподарських наук, професору Вячеславу ІВАНЧЕНКУ.