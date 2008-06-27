Лише 5% українців вважають День Конституції дійсно великим святом

21,4% громадян України змогли правильно відповісти, в якому році була прийнята її Конституція.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Найчастіше правильну відповідь дають жителі Західного регіону (33,3%), серед жителів Південного регіону − 25,9%, а найрідше − жителі Центрального (18,7%) і Східного (16,2%) регіонів. Чим старші респонденти, тим рідше вони дають правильну відповідь (серед тих, кому 60 і більше років, правильну відповідь дали 16,9%, тоді як серед респондентів віком від 18 до 39 років − 25,6%).

Результати опитування також засвідчили, що порівняно з 2003 роком ставлення до Дня Конституції як державного свята не змінилося. Так, само, як і п’ять років тому, вважають його дійсно великим святом лише 5% громадян, а 32,9% назвали його «звичайним святом, як і всі інші свята». Найчастіше ж респонденти відповідають, що для них це не свято, а звичайний вихідний день (41,2%), а 11,7% дотримують думки, що день взагалі має бути робочим (щоправда, частка тих, хто вважає його «просто вихідним», або хотіли б, щоб він був робочим днем, дещо зменшилася порівняно з 2003 роком − за рахунок зростання частки тих, хто ухилився від відповіді).

Частка тих, для кого День Конституції − все ж свято («велике» чи «таке ж як і всі офіційні свята»), найвища у Південному регіоні (60,2%), у Західному регіоні так до нього ставляться 49,8% опитаних, а найрідше сприймають цей день як свято у Центральному (31,4%) і Східному (34,2%) регіонах. Тих, хто вважає, що цей день має бути робочим, найбільше серед представників найстаршої вікової групи (віком від 60 років) − 17,3%.

Дослідження проведене соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова з 19 по 25 червня 2008 року. Було опитано 2014 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.