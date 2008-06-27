Мітинг та хода до дня народження Шухевича

29 червня - 12.00. Кримська організація КУН має намір провести в Сімферополі, на площі Леніна, мітинг до дня народження головнокомандуючого УПА Р.Шухевича й до річниці проголошення «Акту відновлення Української держави».

Після чого провести ходу до пам`ятника Шевченку й покласти там квіти.

Комуністи з самого ранку збираються «взяти під охорону» площу Леніна, площу Радянську, а також пам`ятник Тарасу Шевченку в парку Шевченка.

Леонід ГРАЧ пообіцяв, що він особисто, як народний депутат України, на площі Леніна з 10.00 проводитиме зустрічі з громадянами, щоб «не дати зібратися» КУН.