Мітинг та хода до дня народження Шухевича
20:32, 27 червня 2008Крым
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29 червня - 12.00. Кримська організація КУН має намір провести в Сімферополі, на площі Леніна, мітинг до дня народження головнокомандуючого УПА Р.Шухевича й до річниці проголошення «Акту відновлення Української держави».
Після чого провести ходу до пам`ятника Шевченку й покласти там квіти.
Комуністи з самого ранку збираються «взяти під охорону» площу Леніна, площу Радянську, а також пам`ятник Тарасу Шевченку в парку Шевченка.
Леонід ГРАЧ пообіцяв, що він особисто, як народний депутат України, на площі Леніна з 10.00 проводитиме зустрічі з громадянами, щоб «не дати зібратися» КУН.
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