На переляк взяти не вийшло

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно співробітника Київського райвідділу міліції м. Сімферополь, який вимагав гроші у жінки за злочин сина, якого неповнолітній ніколи не вчиняв.

Як повідомляє прес-служба, прокуратурою закінчено розслідування кримінальної справи щодо працівника міліції, затриманого 27 лютого при одержанні п`яти тисяч гривень - частини від суми, яку він вимагав від матері неповнолітнього. Міліціонер, діючи заразом із цивільною особою, вимагав у жінки п`ять тисяч американських доларів за непритягнення її дитини до відповідальності за вигаданий злочин, заяв про який і жодних матеріалів правоохоронець не мав.

Зібрані прокуратурою докази вини співробітника органів внутрішніх справ та його «помічника» у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.364 і ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем і шахрайство), розглядатиме суд.