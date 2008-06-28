Молодь роздала Конституцію
14:37, 28 червня 2008Крым
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Акція на Приморському бульварі
Примірники Конституції України роздавали сьогодні на Приморському бульварі Севастополя.
Як передає кореспондент УНІАН, акцію провели активісти місцевих молодіжних організацій. Загалом ними вручено севастопольцям і гостям міста понад 100 книг, придбаних молоддю за власний кошт.
Один з організаторів акції Олександр ГЛАДКИХ зазначив, що «сьогоднішньою акцією молодь Севастополя хоче показати, що таке свято, як День Конституції, є, і воно має відзначатися”. Він висловив переконання, що „це свято має свою історію і має майбутнє”.
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