Молодь роздала Конституцію

Примірники Конституції України роздавали сьогодні на Приморському бульварі Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, акцію провели активісти місцевих молодіжних організацій. Загалом ними вручено севастопольцям і гостям міста понад 100 книг, придбаних молоддю за власний кошт.

Один з організаторів акції Олександр ГЛАДКИХ зазначив, що «сьогоднішньою акцією молодь Севастополя хоче показати, що таке свято, як День Конституції, є, і воно має відзначатися”. Він висловив переконання, що „це свято має свою історію і має майбутнє”.