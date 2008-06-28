МВС оприлюднило рейтинг хабарів

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило рейтинг найбільших хабарів, викритих цього року.

Зокрема, рейтинг, розміщений на сайті МВС складається з 84 позицій.

Очолює рейтинг хабар в сумі 26 млн.грн., який отримали голова та депутат селищної ради в АРК Крим за вирішення земельного питання.

Друге місце посідає хабар в 3 млн.грн, який отримав голова міськради та його помічник у Дніпропетровській області, третє – 2,3 млн.грн отриманий головою та депутатом однієї з сільрад Васильківського району Київської області та посередником, четверте - 2,0 млн. грн. отриманий головою однієї з РДА, першим заступником голови РДА та заступником голови цієї ж райдержадміністрації в Одеській області, п’яте – 2 млн.грн отриманий головою однієї з РДА в Дніпропетровській області. Останнє 84 місце посідає хабар в 15 тис.грн, який був отриманий заступником міського голови (депутатом районної ради) та головою конкурсної комісії міської ради в Тернопільській області.

Найбільше в рейтингу по кількості хабарів згадується Дніпропетровська область (11), АР Крим (9), місто Київ (8) Одеська область (7), Луганська область (6), Київська область (5), місто Севастополь, Донецька, Запорізька та Сумська області (по 4), Хмельницька та Миколаївська області (по 3), Івано-Франківська, Черкаська, Херсонська, Харківська та Тернопільська області (по 2), та Кіровоградська, Волинська, Житомирська та Вінницька області (по 1).

При цьому, 42 хабарі з 84 занесених до рейтингу, стосувалися вирішення питань в земельній сфері.