В Алупці відмова в інтимі коштувала життя 28-річній дівчині

На її тілі, а саме на голові, експерти нарахували 25 ран. Крім цього, кривдник дівчини таки задовольнив свої бажання - вже із непритомною жертвою.

До алупкинських міліціянтів звернулися місцеві мешканці із заявою про зникнення людини. Повідомили – 28-річна дівчина пішла в гості до знайомої, додому не повернулася.

Незабаром міліціянти зниклу таки знайшли.

Костянтин Жуков, заступник керівника відділу Ялтинського МВ міліції: «Убита очень жестоко. Много ударов металическими предметами в голову. Лица фактически не существовало».

Андрій Золочевський, керівник ВКР Алупкинського МВ міліції: «Труп был обнаружен в доме, где она жила. Отрабатывали её связи. Вышли на человека, который причастен».

Міліціянти спочатку підозрювали співмешканця загиблої. Стосунки у пари були напружені, часто траплялися сварки. Та на слід справжнього злочинця вийшли тільки за тиждень: оперативники впіймали 22-річного молодика.

Затриманий знав загиблу давно: він – молодший брат її однокласниці. Спочатку парубок переконав правоохоронців у своїй непричетності до вбивства.

Костянтин Жуков, заступник керівника слідчого відділу Ялтинського МВ міліції: «Он расказал, что проводил до дому и дальнейшая её судьба ему не известна».

Та хлопця таки вдалося викрити. Вже під час зізнання він розповів, що мав із загиблою близькі стосунки. Сам молодик – вихованець проблемної родини. Він уже встиг побувати у в’язниці, звільнився незадовго до зустрічі з жертвою.

Відмова дівчини розлютила молодика, і він захотів їй помститися.

Після не одного десятку ударів кривдник скористався непритомністю жертви й таки задовольнив своє бажання. На допиті підозрюваний спокійно розповідав деталі злочину. Казав – пожалів дівчину і добив її, щоб та не мучилась.

Андрій Золочевський, керівник ВКР Алупкинського МВ міліції: «Человек ранее судим. Жизнь его наказывала, но это не послужило уроком. И всё, что совершил, на почве опянения».

Незабаром цю справу передадуть у суд.

За матеріалами НТН