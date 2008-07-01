ДТП у Криму: 1 загиблий, 2 поранених
10:13, 01 липня 2008Крым
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Не розминулися ВАЗ і Опель
Одна людина загинула і дві отримали травми в ДТП у Криму.
Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, ДТП сталося напередодні вдень в Красногвардійському районі автономії, на трасі Красноперекопськ-Сімферополь.
ВАЗ зіткнувся з автомобілем Opel, який рухався по зустрічній смузі.
Внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля ВАЗ, травми отримали водії обох авто.
***30 червня в АР Крим, за даними кримського ДАІ, відбулося 7 ДТП, в яких одна людина загинула і 13 отримали травми.
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