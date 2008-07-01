У Криму викрито посадовців, які привласнили 1,8 млн. грн.

В АР Крим викрито посадових осіб, які уклали угоду про постачання електроенергії з товариством з обмеженою відповідальністю, отримали в якості оплати 1,8 млн. грн., привласнили гроші та не перерахували на рахунок відкритого акціонерного товариства.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).